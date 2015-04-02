Бойовики не пустили спостерігачів ОБСЄ у Горлівку

21:32, 02 квітня 2015
Війна
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Бойовики "ДНР" не пропустили спостерігачів ОБСЄ до підконтрольної їм Горлівки.

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні ОБСЄ, передає радіо "Свобода". Інцидент стався 1 квітня. На блокпості біля в’їзду в місто спостерігачів зупинили члени "ДНР" і заявили, що їм в’їжджати в Горлівку не можна. Причину такого рішення вони не пояснили, заявили в ОБСЄ. При цьому, за словами спостерігачів, інший транспорт бойовики пропускали.

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Як заявили члени спостережної місії, їх також не пропустили в підконтрольне владі України Кримське (за 51 км від Луганська). На блокпосту українських військових спостерігачам пояснили, що їхати далі занадто небезпечно, але причини небезпеки не пояснили, йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, заступник голови місії ОБСЄ Александр Хуг закликав всі сторони конфлікту на Донбасі сприяти безперешкодному доступу спостерігачів до місць, які становлять інтерес для місії.

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