Федічев: бойовики планують мінування автобусів у напрямку Маріуполя і Бердянська

Про це заявив заступник командувача АТО полковник Валентин Федічев, повідомляє прес-служба Донецької обласної держадміністрації.

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"Вони запланували мінування автобусів або маршрутних таксі, які будуть слідувати по території, окупованій "ДНР", в напрямку міст Маріуполь та Бердянськ. У загибелі пасажирів бойовики планують звинуватити сили АТО, які нібито мінують дороги для вбивства жителів Донбасу", - зазначив він.

За словами Валентина Федічева, також можливі провокації біля храмів на території, захопленій так званими "ДНР" і "ЛНР", під час святкування Великодня. "12 квітня можливі мінометні обстріли святкових молебнів", - додав полковник.

За даними Валентина Федічева, 1 вересня 2015 року бойовики збираються відкрити військове училище на базі Донецького військового ліцею. "Вже з 1 травня почнеться конкурс з відбору 100 юнаків для навчання в ньому", - повідомив заступник командувача АТО і додав, що навчати юнаків воювати будуть викладачі з Росії.