У міліції назвали терактом підрив на міні автобуса в Донецькій області

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС України в Донецькій області.

«Як повідомив начальник Артемівського МВ Дмитро Кожухівський, за вказаною подією відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 258 «Терористичний акт, що призвів до загибелі людей» Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні.

Санкцією статті передбачено від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

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У результаті трагічної події четверо осіб загинуло, 21 отримала тілесні ушкодження, 8 з них знаходяться у важкому стані. Не постраждали водій і жінка, яка вийшла з автобуса на блокпосту «Курдюмівський»

Трагедія сталася 25 березня після 20.00. У районі Майорська при спробі об'їхати грунтовою дорогою стаціонарний блокпост підірвався на міні автобус «ЛАЗ», який перевозив людей з Артемівська в Горлівку.