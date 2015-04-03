Бойовики так званої "ЛНР" вирішили видавати власні паспорти - ЗМІ

"Рада міністрів" так званої "ЛНР" затвердила положення "про паспорт фізичної особи, що проживає на території республіки", яке набуває чинності 21 квітня, повідомляє Дзеркало тижня із посиланням на сепаратистські ЗМІ.

"Паспорт жителям ЛНР буде видаватися у зв'язку із досягненням 16-річного віку; зміною у встановленому порядку прізвища, імені, по батькові; втратою, крадіжкою, пошкодженням паспорта або паспорта громадянина України; виявленням неточності або помилки зроблених у паспорті або у паспорті громадянина України записів, що призвели до недійсності документа", - повідомляє видання із посиланням на бойовиків.

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Як зазначається, у паспорт будуть вноситися прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата і місце народження, особистий підпис фізичної особи. Паспорт буде видаватися за наявності реєстрації за місцем проживання або у випадку перебування на території так званої "ЛНР".

Нагадаємо у жовтні минулого року лідер бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко на зустрічі зі школярами Харцизька заявив, що ДНР скористається досвідом невизнаних держав, таких як Придністров'я, де у людей по три паспорти.