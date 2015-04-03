Бойовики обстріляли позиції АТО в Широкиному
23:20, 03 квітня 2015Війна
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Бойовики "ДНР" у п'ятницю близько сьомої години вечора відкрили з гранатомету вогонь по українських позиціях в селищі Широкине, потім терористи застосували 82-мм міномет.
REUTERS
Як повідомив 0629 прес-офіцер сектора "М" Дмитро Горбунов, обстріл мав хаотичний характер.
Бойовики "ДНР" у п'ятницю близько сьомої години вечора відкрили з гранатомету вогонь по українських позиціях в селищі Широкине, потім терористи застосували 82-мм міномет.
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Постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, 3 квітня бойовики 17 разів порушили режим тиші.
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