Бойовики сьогодні 17 разів обстріляли позиції українських військових – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Найбільша активність ворога фіксується поблизу Донецька. Так, з опівночі до 18 години 3 квітня злочинці із гранатометів та стрілецької зброї 7 разів обстріляли селище Опитне. А о 15.25 бойовики вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів по місту Авдіївка», - сказано в повідомленні.

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Поблизу Артемівська терористи 4 рази обстріляли Майорськ і один раз із кулемета - селище Луганське.

В районі Маріуполя о 05.40 бойовики зі 82-міліметрового міномету обстріляли Чермалик. На цьому ж напрямку українські сили протиповітряної оборони зафіксували 3 безпілотні літальні апарати противника. За винятком цього, ситуація впродовж дня поблизу Маріуполя залишалась спокійною.

На Луганщині сьогодні до 18.00 обстрілів не було.

Раніше УНІАН повідомляв, що ОБСЄ досі не має доступу до двох районів у зоні АТО.