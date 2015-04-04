За сьогоднішній день бойовики 16 разів порушували режим тиші

Як повідомила прес-служба АТО, здебільшого ворог використовував стрілецьку зброю.

У повідомленні зазначається, що в зоні АТО тривають збройні провокації російсько-терористичних угруповань проти українських військ.

«Так, поблизу Донецька бойовики тричі з гранатометів і стрілецької зброї обстріляли Авдіївку і один раз Опитне. На Луганщині під мінометний вогонь потрапили наші позиції поблизу селища Оріхове. Також, впродовж дня злочинці 4 рази вели вогонь по Майорському», - йдеться узведенні.

«Цинічність бандитів яскраво підтвердив сьогоднішній провокативний обстріл. Аби звинуватити українську армію у зриві мирних домовленостей бойовики відкрили вогонь з тимчасово не підконтрольній нашим військам території по Донецьку», - додали в прес-центрі АТО.

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«Та, незважаючи на усі намагання російсько-терористичних угруповань втягнути сили АТО у бойові дії, українські бійці залишаються на раніше визначених позиціях і допомагають місцевим мешканцям готуватись до посівної кампанії. Вздовж лінії розмежування проводяться роботи з розмінування полів, а групи цивільно-військового співробітництва надають гуманітарну допомогу населенню найбільш постраждалих від обстрілів міст і селищ Донбасу», - наголошується у повідомленні.