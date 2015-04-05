Бойовики "ДНР" заявили про тимчасове припинення обміну полоненими

Про це заявив один з лідерів бойовиків "ДНР", Денис Пушилін, на переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську, повідомляє інформаційний ресурс бойовиків.

"Необхідно призупинити обмін полоненими до офіційного рішення про персональний склад усіх чотирьох робочих груп по виконанню мінських угод", - сказав він.

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За словами бойовика, таких груп має бути всього чотири: з питань економіки і відновлення, біженців та гуманітарного сприяння, з питань конституційної реформи й виборів, з питань безпеки.

Пушилін також додав, що обміном полоненими могла б займатися робоча група з гуманітарного сприяння, в рамках якої можна було б зняти накопичені розбіжності по кількості і порядку обміну утримуваних осіб.