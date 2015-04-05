На Луганщині вантажівка військових підірвалась на фугасі, чотири людини загинули - ОДА
11:40, 05 квітня 2015Війна
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У Луганській області поблизу Щастя на фугасі підірвалась машина з українськими військовими: четверо загиблих, кількість поранених встановлюється.
REUTERS
Про це заявив спікер Луганської ОДА Ярослав Галас, повідомляє 112.ua.
"На мосту через Сіверський Донець був закладений керований фугас і вантажівка з бійцями 92-ї бригади на ньому підірвалась", - повідомив Галас.
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Як повідомляв УНІАН, 4 квітня в результаті підриву на ворожій міні в районі Авдіївки троє українських військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення
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