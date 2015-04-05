На Луганщині вантажівка військових підірвалась на фугасі, чотири людини загинули - ОДА

Про це заявив спікер Луганської ОДА Ярослав Галас, повідомляє 112.ua.

"На мосту через Сіверський Донець був закладений керований фугас і вантажівка з бійцями 92-ї бригади на ньому підірвалась", - повідомив Галас.

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