За добу в зоні АТО загинули троє українських військових, двоє поранені

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули троє українських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві спікер АТО Андрій Лисенко.

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«В результаті підриву на ворожій міні в районі Авдіївки троє українських військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення», - сказав він.