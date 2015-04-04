За добу в зоні АТО загинули троє українських військових, двоє поранені

13:12, 04 квітня 2015
Війна
1005 0

Військовослужбовці загинули в результаті підриву на ворожій міні в районі Авдіївки

REUTERS

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули троє українських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві спікер АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожУ зоні АТО найскладніша ситуація в районі Опитного та Авдіївки

«В результаті підриву на ворожій міні в районі Авдіївки троє українських військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення», - сказав він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter