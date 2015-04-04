За добу в зоні АТО загинули троє українських військових, двоє поранені
13:12, 04 квітня 2015Війна
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Військовослужбовці загинули в результаті підриву на ворожій міні в районі Авдіївки
REUTERS
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули троє українських військовослужбовців, ще двоє отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві спікер АТО Андрій Лисенко.
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«В результаті підриву на ворожій міні в районі Авдіївки троє українських військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення», - сказав він.
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