За добу поранені двоє військових, загиблих немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві прес-секретар Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Разом з тим, на питання з приводу повідомлення в ЗМІ про те, що неподалік від міста Щастя Луганської області на фугасі підірвався автомобіль з українськими військовими, і чотири людини загинули, Мотузяник зазначив, що ця інформація уточнюється.

Читайте такожБойовики знову обстріляли Піски та Опитне - прес-центр АТО

"Всі подробиці, які стануть відомі, ми повідомимо пресі", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прес-секретар Луганської ОДА Ярослав Галас повідомив, що біля міста Щастя "на мосту через Сіверський Донець був закладений керований фугас, і вантажівка з бійцями 92-ї бригади на ньому підірвалась".

За його словами, чотири людини загинули, кількість поранених уточнюється.