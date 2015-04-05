За сьогодні бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню

20:20, 05 квітня 2015
Війна
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Сьогодні, 5 квітня, з опівночі до 18.00 російсько-терористичні війська не припиняли обстрілів позицій сил АТО, за цей час бандформування 10 разів порушили режим припинення вогню.

REUTERS

ро це повідомляє прес-центр АТО.

«Переважно в ході збройних провокацій бойовики застосовували стрілецьку зброю. Також злочинці відкривали артилерійський, мінометний вогонь та здійснювали постріли із протитанкових ракетних комплексів», - зазначається у повідомленні.

Так, на Донеччині в районі населеного пункту Ленінське о 15.30 ворог вів артилерійський вогонь із гармат калібру 100 міліметрів по позиціях одного з опорних пунктів сил АТО.

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О 13.20 в районі Майорська бандформування вели вогонь по українських позиціях із 120-міліметрових мінометів і автоматичних гранатометів.

Також противник не відмовлявся від спроб витіснити сили АТО з районів населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски з метою розвитку успіху та захоплення більших територій.

Неподалік міста Щастя на Луганщині та селища Чермалик поблизу Маріуполя противник здійснив постріли із протитанкових ракетних комплексів.

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