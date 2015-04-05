В МВС підтвердили загибель чотирьох військових на Луганщині: у вантажівку поцілили з "ПТКР"

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Луганській області, "приблизно о 10 годині ранку на мосту у місті Щастя була підірвана машина з українськими військовослужбовцями. За попередньою інформацією, загинули четверо українських військовослужбовців ОМБР № 92".

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"На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи та військовослужбовці. За попередніми даними, встановлено, що в момент руху автомобіля з військовослужбовцями по мосту у місті Щастя з боку бойовиків був здійснений постріл керованим реактивним снарядом з лазерним прицілом "ПТКР", - зазначено в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні спікер Луганської ОДА Ярослав Галас повідомив, що поблизу міста Щастя "на мосту через Сіверський Донець був закладений керований фугас, і вантажівка з бійцями 92-ї бригади на ньому підірвалася".

За його словами, четверо осіб загинули, кількість поранених уточнюється.