Москаль повідомив про зниження бойової активності в Луганській області

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, протягом вчорашнього дня і минулої ночі інтенсивність бойових дій на контрольованій Україною території Луганської області знизилася, хоч повна тиша так і не настала.

Вогневі контакти зафіксовано в кількох населених пунктах на лінії розмежування вогню. Учора ввечері на околиці Кримського (Новоайдарський район поблизу автодороги "Бахмутка") періодично виникали перестрілки з автоматів між бойовиками та українськими силовиками. Біля Кряківки (Трьохізбенської селищної ради) після 21.00 спалахнула перестрілка із застосуванням автоматів і гранатометів. А у Станиці Луганській опорний пункт українських силовиків був обстріляний з автомата з боку пам'ятника Князю Ігорю (берег Сіверського Донця, контрольованого бойовиками).

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В усіх випадках бойові дії мали незначний характер, ніхто з мирних жителів не постраждав, руйнувань інфраструктури і житла немає, дані про поранених чи загиблих військовослужбовців не надходили. В інших традиційно «гарячих точках» області зберігалася бойова тиша.