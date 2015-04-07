Бойовики продовжують мінувати автошляхи та маскують вибухівку під іграшки - штаб АТО
Лисенко підкреслив, що бойовики на Донбасі залишають вибухові пристрої в місцях масового скупчення людей.
Бойовики на сході України продовжують мінувати автошляхи і закладати вибухові пристрої у громадських місцях.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"За оперативною інформацією, бойовики активно мінують автошляхи, залишають вибухові пристрої у місцях масового скупчення людей, навіть маскують їх під дитячі іграшки та предмети побуту", - заявив Лисенко.
Читайте такожОдин з ватажків бойовиків підтвердив, що його фінансує Ахметов
Він закликав усіх громадян проявляти пильність у випадку виявлення підозрілих предметів та одразу звертатися до співробітників Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій або до військових саперів.