Бойовики продовжують мінувати автошляхи та маскують вибухівку під іграшки - штаб АТО

Бойовики на сході України продовжують мінувати автошляхи і закладати вибухові пристрої у громадських місцях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"За оперативною інформацією, бойовики активно мінують автошляхи, залишають вибухові пристрої у місцях масового скупчення людей, навіть маскують їх під дитячі іграшки та предмети побуту", - заявив Лисенко.

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Він закликав усіх громадян проявляти пильність у випадку виявлення підозрілих предметів та одразу звертатися до співробітників Міністерства внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій або до військових саперів.