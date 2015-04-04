Лукашенко не виключає поставок зброї з Росії на Донбас

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключає, що з Росії були поставки зброї в зону конфлікту на сході України.

Як повідомляє Радіо Свобода, Лукашенко заявив про це в інтерв'ю Bloomberg, телеверсію якого оприлюднив телеканал «Білорусь 1».

Лукашенко підкреслив, що точних даних про постачання Росією зброї терористам у нього немає. "Я не займався цими дослідженнями, але я б не виключав цього", - сказав він.

Він підкреслив, що в конфлікті на Донбасі задіяно зброю радянського виробництва, якого, за його словами, "море" і в Східній Європі, і в Росії, і в Білорусі. Така зброя, зазначив Лукашенко, надходить в Україну як з однієї сторони конфлікту, так і з другої.

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На запитання про можливу участь російських військ у конфлікті в Україні, білоруський президент відповів, що росіяни "не настільки дурні, щоб підставлятися і посилати туди війська".