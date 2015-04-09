Вчора ввечері бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військ - прес-центр АТО

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, найбільш інтенсивні обстріли відбулися на Донеччині в районі населених пунктів Піски, Широкине і Бердянське. Причому російсько-терористичні війська продовжували застосувати заборонені Мінськими угодами зразки озброєння.

У районі селища Піски близько 18.00 бойовики обстріляли українські позиції із мінометів калібру 120 міліметрів, а з 19.15 до 20.00 стріляли зі 120-міліметрових мінометів та артилерії калібру 122 міліметри по позиціях неподалік населеного пункту Бердянське.

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В районі Авдіївки і Майорська терористи під час збройних провокацій застосовували автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю.

Близько 20.00 над населеним пунктом Водяне у напрямку селища Опитне на висоті 800 м було зафіксовано розвідувальний політ безпілотника.

У Луганській області о 23.45 біля населеного пункту Кримське відбулося бойове зіткнення.

Раніше УНІАН повідомляв, що бойовики із забороненої зброї обстріляли позиції сил АТО у секторі "М".