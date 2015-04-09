Бойовики із забороненої зброї обстріляли позиції сил АТО у секторі "М"

01:24, 09 квітня 2015
Війна
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Збройні формування "ДНР" повернулися до використання мінометів 120 мм під час обстрілу в Широкиному.

REUTERS

Про це повідомив прес-офіцер сектора "М" Дмитро Горбунов, пише 0629.

У середу з 10 години ранку до 18:00 з боку формувань "ДНР" здійснено 4 обстріли позицій сил АТО.

Два обстріли здійснювалися з використанням мінометів. Один з них, о 16:42, вівся із застосуванням забороненого мінськими домовленостями міномета калібром 120 мм.

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Два обстріли по позиціях українських силовиків велися з використанням стрілецької зброї.

Постраждалих серед особового складу ЗСУ, НГУ немає.

Над сектором "М" прольотів БПЛА наразі не зафіксовано.

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