У районі Бахмутської траси бойовики атакували передові позиції українських військ

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook народний депутат Дмитро Тимчук із посиланням на оперативні дані групи «Інформаційний спротив».

За його словами, протягом півгодини українські військовослужбовці вели ближній вогневий бій з атакуючою групою піхоти противника (у цілому чисельністю до роти), яку підтримували кілька одиниць бронетехніки (поблизу позицій сил АТО оперували 4 одиниці, з яких одна - танк, ще близько 5 одиниць бронетехніки підтримували дії піхоти бойовиків щільним вогнем із глибини своїх бойових розрахунків). Внаслідок бою бойовиків було відкинуто на вихідний рубіж.

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У районі Болотенного бойовики накрили позиції українських військ вогнем з мінометів.

У Донецькій області під мінометний вогонь терористів потрапили позиції українських військ поблизу населених пунктів Новосілка, Опитне, Авдіївка, Бердянське. В усіх випадках російсько-терористичними військами в основному застосовувалися нібито «виведені» 120-міліметрові міномети. Противник поєднував мінометний вогонь із застосуванням іншого важкого піхотного озброєння - великокаліберних кулеметів, станкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

Також бойовики завдали артилерійського удару із застосуванням 122-міліметрових (також нібито «виведених») гармат Д-30. Крім того, на цій ділянці тричі по позиціях наших військ відкривали вогонь «блукаючі» танки терористів.

На ділянці Опитне - Авдіївка вогневі піхотні групи противника намагалися просунутися у стикування між підрозділами українських військ. У ході цих спроб бойовики активно застосовували зенітні установки ЗУ-23-2 та міномети.

У районі Гранітного (на південь від Донецька) мобільна вогнева група терористів, озброєна ПТРК, влаштувала засідку і спробувала знищити кілька одиниць бронетехніки сил АТО. Однак пуски ПТУР із заздалегідь підготованої вогневої позиції були для бойовиків невдалими - жодна із протитанкових ракет не влучила в ціль.

Раніше у прес-центрі АТО повідомили, що вчора ввечері бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військ.