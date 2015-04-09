Сили АТО знищили казарму бойовиків у Широкиному – полк «Азов»
10:36, 09 квітня 2015Війна
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Сили АТО відбили атаку та знищили казарму бойовиків у селищі Широкине під Маріуполем.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба полку «Азов» у Facebook.
«В результаті спільних дій полку «Азов» та батальйону «Донбас» під час відповіді на атаку бойовиків була зруйнована казарма формувань терористів у селищі Широкине», - йдеться в повідомленні.
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«Дані про втрати бойовиків уточнюються», - додає прес-служба.
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