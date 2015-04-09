Сили АТО знищили казарму бойовиків у Широкиному – полк «Азов»

Про це повідомляє прес-служба полку «Азов» у Facebook.

«В результаті спільних дій полку «Азов» та батальйону «Донбас» під час відповіді на атаку бойовиків була зруйнована казарма формувань терористів у селищі Широкине», - йдеться в повідомленні.

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«Дані про втрати бойовиків уточнюються», - додає прес-служба.