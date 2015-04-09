Сили АТО знищили казарму бойовиків у Широкиному – полк «Азов»

10:36, 09 квітня 2015
Війна
3984 0

Сили АТО відбили атаку та знищили казарму бойовиків у селищі Широкине під Маріуполем.

REUTERS

Про це повідомляє прес-служба полку «Азов» у Facebook.

«В результаті спільних дій полку «Азов» та батальйону «Донбас» під час відповіді на атаку бойовиків була зруйнована казарма формувань терористів у селищі Широкине», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВчора ввечері бойовики 13 разів обстріляли позиції українських військ - прес-центр АТО

«Дані про втрати бойовиків уточнюються», - додає прес-служба.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter