Ситуація в зоні АТО загострюється, бойовики намагалися захопити Широкине (карта АТО)

Ситуація в зоні првоедення антитерористичної операції загострюється, бойовики обстрілюють українські позиції з мінометів та артилерії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

"Ситуація на сході України має тенденцію до загострення. Збройні провокації противника регулярно трапляються по всій лінії розмежування, за винятком східної частини Луганщини", - наголосив Лисенко.

За його словами, вчора було зафіксовано п'ять випадків застосування 122-міліметрових мінометів, три випадки обстрілів українських позицій зі ствольної артилерії, а також факти застосування танків з боку бойовиків.

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"Усі вищезгадані види озброєння підлягають відведенню від лінії розмежування відповідно до Мінських домовленсотей", - нагадав речник АТО.

Як сказав Лисенко, найбільш неспокійною обстановка залишається на Донецькому напрямку, у тому числі поруч з аеропортом Донецька.

За словами Лисенка, на Луганському напрямку противник намагається знайти слабкі місця в українських рубежах оборони поблизу Бахмутської траси.

На Маріупольському напрямку бойовики намагаються захопити Широкине, але українські військові успішно утримують периметр і відбивають усі атаки ворога.

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