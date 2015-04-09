ОБСЄ не може підтвердити відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не може верифікувати відведення важкого озброєння від лінії розмежування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник СММ ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків сьогодні на брифінгу в Києві.

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«СММ спостерігає за відведенням від лінії зіткнення до місць планованого збереження та дислокації озброєнь… Але ми ще не можемо надати верифікацію цього відведення», - сказав він.

«Для того, щоб СММ змогла підтвердити це відведення, нам потрібно дізнатися точно, куди доправлено важке озброєння і ті місця, де воно зберігатиметься, а також шляхи його відведення», - додав Боцюрків.