Місія ОБСЄ не може сказати, що відбулося повне відведення важкого озброєння на Донбасі

Про це сьогодні в ефірі Радіо Вести сказав речник СММ ОБСЄ Майкл Боцюрків.

"Спостерігачі повідомляють, що є багато випадків переміщення важкого озброєння, але ми не можемо точно говорити, що відбулося повне відведення", - зазначив речник.

У зв'язку з цим він наголосив, що для того, аби голова моніторингової місії ОБСЄ в Україні, посол Ертугуль Апакан зміг від імені місії підтвердити, що відведення озброєння дійсно відбулося, необхідно, щоб усі сторони виконали набагато більше роботи та вжили зусиль, і це також, за словами Боцюрківа, стосується інформування місії щодо того, де зберігатиметься відведене озброєння.

Читайте такожКучма: Бойовики "більш-менш" поставилися до відведення озброєння калібром до 100 ммТакож він додав, що місії необхідні гарантії, що відведене озброєння не буде повернуто на передові позиції.

Як повідомляв УНІАН, Мінськими домовленостями від 12 лютого передбачено припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

Із 00.00 15 лютого на Донбасі оголошено перемир'я і режим припинення вогню, однак терористи постійно порушують режим «тиші».

У штабі АТО заявляють, що Україна здійснила чотири етапи відведення важкого озброєння, проте повністю не відводитиме техніку від лінії зіткнення, поки не отримає підтвердження відведення озброєнь терористами.

Бойовики запевняють, що завершили відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, а українські військові це заперечують, заявляючи, що ворог перегруповує сили.

18 березня міністр оборони України Степан Полторак заявив, що Україна виконала всі зобов'язання щодо відведення важкої техніки, передбачені Мінськими домовленостями.