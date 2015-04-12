У Пісках поранено українського військового - волонтер
05:23, 12 квітня 2015Війна
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Вчора 11 квітня, у Пісках Донецької області було поранено українського військового.
Вчора в Пісках було легко поранено військового - волонтер / Фото: Роман Бочкала
Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив волонтер Роман Доник.
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"Сьогодні в Пісках трьохсотий. Легкий. Спина по дотичній. Якби був у бронику, відбувся б легким переляком та рваним чохлом від броника", - написав волонтер.
Сегодня в Песках трехсотый. Легкий. Спина по касательной. Если бы был в бронике, отделался бы легким испугом и чехлом от...Posted by Роман Донік on 11 квітня 2015 р.
Раніше УНІАН повідомляв, що ДУК ПС повністю вийшов з Пісків.
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