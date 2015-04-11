ДУК ПС повністю вийшов з Пісків - ЗМІ

Про це повідомляє Громадське ТБ.

"Піски ніхто не здає і здавати не збирається. Ні Піски, ні Авдіївку. Чуток дуже багато. Навпаки, ми виконуємо Мінські домовленості. А от з того боку провокують. ОБСЄ тільки їдуть, як нас починають крити 120-ми мінометами, які мали вивезти. Ми не відповідаємо. ПС, якщо перейде до ЗСУ і буде окремим батальйоном, це буде дуже добре. І для бійців їхніх. Вони будуть отримувати зарплату, матимуть свої танки. Врешті-решт, в нас має бути одна єдина армія", – зазначив заступник командира другого батальйону 93 ОМБР «Дід».

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Як повідомлялося, вчора з Пісків почали виходити також бійці батальйону ОУН в рамках виконання Мінських домовленостей.

Ранше УНІАН повідомляв, що під Маріуполем атакували базу "Правого сектора", поранено двоє бійців.