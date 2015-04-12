Вчора під Жовтим був поранений український військовослужбовець

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна повідомив прес-офіцер сектору "А" Володимир Корніяка.

"Один український військовослужбовець отримав поранення середньої тяжкості", - зазначив Корнияка.

Також він додав, що бойовики продовжують накопичувати техніку та озброєння у лінії розмежування.

Читайте такожУ Пісках поранений український військовий - волонтерКрім того, за словами Корніяки, зафіксовано перетин українського кордону колонами техніки, які рухаються з боку РФ.

За даними АТЦ, бойовики з 18:00 11 квітня до 00:00 18 разів порушили режим тиші в зоні проведення АТО. Раніше бойовики "ДНР" звинуватили українських військових в танковому наступ у районі Донецька.