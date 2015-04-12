Бойовики у великодню ніч провели 18 обстрілів сил АТО

"На Донеччині у святвечір ворог із мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції в районі населених пунктів Широкине, Миколаївка, Піски, Авдіївка, Опитне та Лагерівка. З 19.33 до 20.00 в районі селища Луганське відбулося бойове зіткнення із застосуванням стрілецької зброї. Українські військовослужбовці дали ворогу гідну відсіч і змусили його відійти", - йдеться у ранковому зведенні прес-центру АТО.

Біля населеного пункту Сизе на Луганщині бойовики вели вогонь по українському опорному пункту зі 120-міліметрових мінометів, бойових машин піхоти та стрілецької зброї.

Читайте такожПротивник провів з опівночі 21 обстріл українських військ – прес-центр АТООбстрілів населених пунктів не відбувалося.

Також у зазначений період в зоні АТО зафіксовано 12 розвідувальних прольотів ворожих безпілотників, здебільшого – на півдні Донеччини.