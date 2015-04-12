У Нацгвардії запевняють, що в зоні АТО вже немає жодних добровольчих батальйонів

В зоні АТО та безпосередньо на лініях зіткнення на сьогоднішній день діють лише регулярні частини Національної гвардії України.

Про це повідомляється на сайті Нацгвардії.

«Кожен військовослужбовець, який проходить службу в даних частинах і виконує покладенні на нього обов’язки в зоні АТО, є контрактником. Жодних добровільних або інших військових об’єднань в районі бойової напруженості, зокрема в селищі Широкіно, немає», - зазначив тимчасово виконуючий обов’язки командувача Нацгвардії генерал-лейтенант Микола Балан.

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Він запевнив, що кожен військовий Нацгвардії, який служить за контрактом, має соціальне забезпечення згідно діючого законодавства.