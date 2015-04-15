В зоні АТО тривають обстріли, на Луганщині військовим вдалося відбити атаку бойовиків - штаб

З 18 години вечора до опівночі 14 квітня російсько-терористичні війська 23 рази порушили режим дотримання припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"На Донеччині ворог 4 рази обстріляв опорні пункти українських військ із мінометів калібру 120 міліметрів та один раз із танку. Із автоматичних гранатометів і стрілецької зброї бандформування вели вогонь в районі Авдіївки та Опитного", - йдеться у повідомленні.

В районі Маріуполя мінометному обстрілу піддалися позиції українських військ поблизу селища Чермалик. 6 разів злочинці відкривали вогонь зі стрілецької зброї по опорному пункту в районі Широкине. Варто уваги, що обстріли розпочалися з 17.30, невдовзі після від’їзду з Широкиного представників інспекційної групи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, які працювали там того дня.

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На Луганщині близько 8-ї години вечора в районі населеного пункту Сокольники відбулося бойове зіткнення, в ході якого противник застосовував міномети, зенітні установки, автоматичні та протитанкові гранатомети. Українські військовослужбовці дали нападникам відсіч. Також на Луганщині російсько-терористичні війська вели обстріли наших позицій зі стрілецької зброї неподалік Щастя та Орєхова.

"З 8-ї до 10-ї години вечора українські підрозділи 22 рази зафіксували прольоти ворожих безпілотників. Один із них, що прямував на висоті більше 3000 метрів зі Старобільська в напрямку Лиману на Луганщині, було збито із зенітно-ракетного комплексу", - повідомили у штабі.

Обстрілів населених пунктів у зазначений період не відбулося.