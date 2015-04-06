Екс-посол США: Україні не варто чекати тривалого припинення вогню

Таку думку в ефірі телеканалу "Інтер" висловив посол США в Україні в 2003-2006 роках Джон Гербст.

"Наскільки я знаю, після перемир'я 15 лютого загинули 75 військових. Це дуже багато в ситуації, коли вогонь нібито припинили. Путін зупиниться, тільки якщо доведеться платити дуже високу ціну за продовження агресії", - вважає Гербст.

У цьому зв'язку він відзначив важливість рішення лідерів Європейського союзу продовжити санкції щодо Російської Федерації.

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Крім того, Гербст закликав Захід почати постачання зброї Україні, що, на його думку, може зменшити ймовірність нової атаки Росії".

“Ми повинні зупинити агресію містера Путіна тут, в Україні. В американському політикумі, в тому ж Конгресі, відмінно бачать, що це стосується життєвих інтересів США. І я думаю, що в цьому році у Вашингтоні буде прийнято рішення про постачання зброї Україні", - сказав Гербст.

“Поставки зброї Києву можуть зменшити ймовірність нової атаки Росії. Путін опиниться перед складним вибором - або він припинить агресію в Україні, чи у нього виникнуть серйозні. дуже серйозні проблеми вдома. Це той вибір, який Захід повинен нав'язати Росії", - підкреслив посол.

За матеріалами: Гордон, Подробности