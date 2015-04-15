Бойовики перекинули в Донецьк танки і більше 100 осіб особового складу - Тимчук

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівник "Інформаційного опору", народний депутат Дмитро Тимчук.

"У Донецьк через Макіївку зайшли 7 танків (2 з них - відновлені після боїв у Дебальцеве). Колона проїхала з бойовою охороною (дві БМП-2). У Куйбишевському районі Донецька зафіксовано перекидання поповнення бойовиків (100-120 осіб). У складі підрозділу - 5 танків і 3 вантажних автомобіля, 120-мм міномети", - розповів Тимчук.

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Крім цього, як зазначається, в районі Тельманове зафіксовані активні інженерні роботи, що проводяться бойовиками, зафіксовано перекидання в цей район 4-х одиниць бронетехніки - 3 одиниці БМП-2, 1 - МТ-ЛБ.

За його словами, транспорт логістики в основному слідує "північним маршрутом, 11 одиниць, - за Дебальцеве, пройшовши від Луганська через Алчевськ в бік Єнакієвого і Горлівки. Ще дві колони пройшли: перша через Амвросіївка на Старобешеве, друга - на Сніжне.