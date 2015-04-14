Позиції сил АТО на вихідних атакували "кочівні" танки бойовиків - Тимчук
Тимчук пише, що, судячи по точності та дальності стрільби, бойовиками застосовувався Т-72БА з новими російськими «нічними» прицілами.
В ніч з 12 на 13 квітня в районі н. п. Піски та Водяне позиції українських військ атакували «кочівні» танки терористів.
Про це повідомляє керівник «Інформаційного опору», народний депутат Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
Він зазначає, що раніше дані позиції обстрілювалися БМП-2 бойовиків з 30-мм автоматичних гармат, працювала вогнева група з 3-х БМП-2.
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"Судячи з точності та дальності стрільби, бойовиками застосовувався Т-72БА з новими російськими «нічними» прицілами, висування на вогневу позицію і подальший відхід прикривали вогнем танк Т-64Б і зенітна установка ЗУ-23-2", - йдеться у повідомленні.
В районі селища Донецьке (на Луганському напрямку) тактичні групи російсько-терористичних військ намагалися просочитися вглиб бойових порядків українських військ.
Вогнева група противника, застосувавши стрілецьку зброю, гранатомети спробувала прикрити прохід іншої групи в стик між позиціями двох українських підрозділів. Проте висунення цієї групи було вчасно помічено українськими військовослужбовцями, був відкритий вогонь, і її рух вглиб наших бойових порядків було зупинено, після чого обидві групи бойовиків відійшли на вихідний рубіж.
Оперативні дані групи «Інформаційне Опір».Російсько-терористичні війська на Донбасі продовжують обст...Posted by Dmitry Tymchuk on 13 квітня 2015 р.