Турчинов: Бойовики можуть розпочати в будь-який час активні бойові дії

Про це УНІАН поінформували у прес-службі РНБО.

Зокрема, секретар РНБО під час перебування в зоні АТО підкреслив, що "темпи, якими проводяться роботи зі зведення форфикаційних споруд - незадовільні".

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"Ми не можемо працювати як в мирний час. Російсько-терористичні угруповання можуть розпочати в будь-який час нову хвилю активних військових дій. І наше завдання - бути готовими до цього", - заявив Турчинов.

Крім того, за його словами, незважаючи на підписані Мінські угоди, з боку російсько-терористичних угруповань відбуваються постійні обстріли українських позицій.

"Бійці з Широкіного подарували мені осколок від 120-міліметрової міни, яка прилетіла на наші позиції буквально за декілька годин до нашого приїзду", - розповів Турчинов, додавши, що це є свідченням того, що Росія і підконтрольні їй терористичні угруповання все роблять для того, щоб зірвати мирний процес та відновити бойові дії.

"Ми повинні бути готовими відбити будь-яку агресію по відношенню до нашої країни", - резюмував секретар РНБО, наголосивши, що потрібно використовувати кожну годину для відновлення нашого оборонного потенціалу.