Бойовики планують перекинути до Горлівки відведені "Гради" - розвідка

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник штабу АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

"За даними розвідки, незважаючи на Мінські домовленості, керівництво бандформування "ДНР" має намір перекинути реактивні установки залпового вогню "Град" з міста Торез до Горлівки", - заявив він.

Читайте також"Нормандська четвірка" закликала припинити бойові дії і відвести важке озброєння. ЗаяваНагадаємо, у Мінську 12 лютого відбулися переговори по врегулюванню кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандської четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь з української території.