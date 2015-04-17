Військова прокуратура: самовільно залишили місця служби понад 2500 військових
Прокуратура розслідує 1964 кримінальні провадження про самовільне залишення місця служби щодо понад 2500 військовослужбовців.
Про це повідомив радіо "Свобода" головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, також прокуратура розслідує 948 проваджень про дезертирство щодо 8652 військових, а щодо ухилення від військової служби іншим способом порушено 107 проваджень.
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Упродовж 2014 року у 4,5 разів зросла кількість кримінальних проваджень про військові злочини до 6159. За його словами, темпи зростання військової злочинності прискорилися з початку проведення АТО і переважно за рахунок злочинів, пов'язаних з ухиленням від проходження військової служби.
Від початку цього року вже розпочато 7560 кримінальних проваджень щодо понад 8000 військових, зазначив Анатолій Матіос.
Нагадаємо, у лютому Верховна Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за окремі воєнні злочини, у квітні депутати посилили відповідальність завійськові злочини.