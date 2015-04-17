Військова прокуратура: самовільно залишили місця служби понад 2500 військових

Про це повідомив радіо "Свобода" головний військовий прокурор Анатолій Матіос. За його словами, також прокуратура розслідує 948 проваджень про дезертирство щодо 8652 військових, а щодо ухилення від військової служби іншим способом порушено 107 проваджень.

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Упродовж 2014 року у 4,5 разів зросла кількість кримінальних проваджень про військові злочини до 6159. За його словами, темпи зростання військової злочинності прискорилися з початку проведення АТО і переважно за рахунок злочинів, пов'язаних з ухиленням від проходження військової служби.

Від початку цього року вже розпочато 7560 кримінальних проваджень щодо понад 8000 військових, зазначив Анатолій Матіос.

Нагадаємо, у лютому Верховна Рада ухвалила закон про посилення відповідальності за окремі воєнні злочини, у квітні депутати посилили відповідальність завійськові злочини.