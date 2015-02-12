Рада посилила відповідальність за воєнні злочини

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 245 народних депутатів із 336 зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін, закон встановлює більш сувору відповідальність за воєнні злочини, якщо вони скоєні не лише в умовах воєнного, але й в умовах особливого періоду.

Законом, зокрема, встановлюється, що непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу - караються службовим обмеженням на строк до 2 років або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до 2 років, або позбавленням волі терміном до 3 років. Те саме діяння, якщо воно скоєне групою осіб або спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

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Непокора, скоєна в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 7 років. Непокора, скоєна в умовах воєнного стану або у бойовій обстановці, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Невиконання наказу начальника, якщо воно призвело до тяжких наслідків, - карається службовим обмеженням на строк до 2 років або утриманням у дисциплінарному батальйоні на строк до 1 року, або позбавленням волі на строк до 2 років. Та сама дія, скоєна в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Та сама дія, скоєна в умовах воєнного стану або у бойовій обстановці, - карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Також, зокрема, встановлюється, що погроза вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень чи побоїв начальникові або знищенням чи пошкодженням його майна у зв'язку із виконанням ним обов'язків з військової служби - карається утриманням у дисциплінарному батальйоні на строк до 2 років або позбавленням волі на той самий строк.

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Заподіяння тілесних ушкоджень, побоїв або скоєння інших насильницьких дій щодо начальника під час виконанні ним обов'язків з військової служби - карається позбавленням волі на строк від 2 до 7 років.

Самовільне залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез'явлення його вчасно без поважних причин на службу у випадку звільнення з частини, призначення або переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад три доби, але не більше місяця, - караються утриманням у дисциплінарному батальйоні на строк до 2 років або позбавленням волі терміном до 3 років.

Самовільне залишення військової частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин, скоєні в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, скоєне особами, зазначеними у частинах першій або другій цієї статті, - караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

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Також дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез'явлення з тією самою метою на службу у випадку призначення, переведення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу і дезертирство зі зброєю або за попередньою змовою групою осіб, скоєні в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Ухилення військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом самокаліцтва або шляхом симуляції хвороби, підробки документів чи іншого обману і відмова від несення обов'язків військової служби, скоєні в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства і ті самі дії, скоєні військовою службовою особою зі зловживанням службовим становищем, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, які завдали істотної шкоди, якщо вони скоєні в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.

Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка входить до складу наряду з охорони державного кордону України, якщо це призвело до тяжких наслідків, а так само дія, скоєна в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, скоєна в умовах воєнного стану або у бойовій обстановці, - карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

Носіння в районі воєнних дій символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала особами, які не мають на це права, а також зловживання в умовах особливого періоду, крім воєнного стану прапорами чи знаками Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала або пофарбування, присвоєння санітарно-транспортних засобів, - карається обмеженням волі терміном до 2 років.

Раніше УНІАН повідомляв, що Рада дала добро на позбавлення волі до 5 років за ухилення від мобілізації.