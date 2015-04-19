Бойовики зазнали втрат під час атаки на військових поблизу Трьохізбенки – речник АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

Він зазначив, що вчора у районі Трьохізбенки бойовики штурмували позиції сил АТО.

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"У районі Трьохізбенки бойовики здійснили спробу штурму українського опорного пункту. Українські військові мужньо захищали свої позиції, і відбили атаку. Ворог зазнав втрат і був вимушений відступити", - сказав Лисенко.

За його словами, під час бою було поранено трьох українських військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, за даними керівника Луганської області Геннадія Москаля,під час бою поблизу Трьохізбенки, поранення, крім військовослужбовців, отримали двоє мирних жителів.