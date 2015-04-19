Під час бою в Трьохізбенці поранені троє військових та двоє мирних жителів - Москаль

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Як йдеться в повідомленні, «подружжя з Трьохізбенки (віком 63 і 61 рік) отримали осколкові поранення від снаряду, що залетів у житловий масив».

«Рани виявилися неважкими, невідкладна медична допомога була надана на місці, в госпіталізації необхідності немає», - поінформували в прес-службі.

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Крім того, один зі снарядів ПТКР (протитанкова керована ракета) бойовиків влучив у житловий будинок, пошкодивши покрівлю.

«У другій половині дня, вночі і зранку в Трьохізбенці дотримується режим бойової тиші, нових спроб прориву в село чи обстрілів позицій наших військових не було», - зазначається в повідомленні.

Також, підкреслили в прес-службі, стали відомі подробиці вчорашнього обстрілу Валуйського, що поблизу Станиці Луганської. «По селу випустили три реактивні снаряди із систем залпового вогню «Град», які мають калібр 122 мм, тобто заборонені останніми Мінськими угодами. Один снаряд влучив у житловий будинок і серйозно пошкодив його, другий зруйнував господарську прибудову, ще один вибухнув на городі», - йдеться в повідомленні.

Протягом ночі в Станиці періодично лунали перестрілки з автоматів, однак нових обстрілів із важкої зброї не було, додали в прес-службі.

Нагадаємо, 12 лютого лідери України, Франції, Німеччини і Росії домовилися про чергове припинення вогню на Донбасі від 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування. Проте домовленості повністю не виконуються, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушеннях режиму припинення вогню. Найбільше порушень – у стратегічно важливих місцях на північно-східній околиці Донецька, поблизу аеропорту, і в селі Широкині, контроль за яким відкриває чи блокує можливість наступу сепаратистів на Маріуполь.