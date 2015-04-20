Між Мар'їнкою та Авдіївкою терористи зосередили до 50 танків різних типів і модифікацій

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».

За даними групи, в промзоні Донецька бойовики ліквідовують свою тимчасову базу з техобслуговування і ремонту бронетехніки. Керівництво терористів прийняло рішення про її перенесення в бік Макіївки, далі від «лінії фронту».

Читайте такожБойовики перетворили Луганськ на великий військовий табір - Тимчук

«Всього на ділянці між Мар'їнкою та Авдіївкою на сьогодні терористи зосередили до 50 танків різних типів і модифікацій (з них до 12 одиниць перебувають в небоеготовому стані на різних стадіях ремонту)», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше бойовики перекинули в Донецьк танки і більше 100 осіб особового складу