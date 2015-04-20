Бойовики за добу двічі обстріляли околиці Маріуполя
11:47, 20 квітня 2015Війна
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Бойовики за минулу добу двічі обстріляли околиці Маріуполя і 7 разів проводили повітряну розвідку за допомогою безпілотників.
REUTERS
Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя в соцмережі. "Ніч в Маріуполі і околицях пройшла спокійно. Вчора супротивник зробив 2 обстріли позицій сил АТО в Широкиному. Обстріл проводилися близько 9.00 та 11.00. При обстрілі було задіяно стрілецьке озброєння: автомат, кулемет, гранатомет", - йдеться в повідомленні.
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Як зазначають у штабі, постраждалих в результаті обстрілу немає.
Також наголошується, що за минулу добу було зафіксовано польоти 7 БПЛА над населеними пунктами: Широкине, Лебединське, Орловське, Володарське та Гнутово.
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