Бойовики за добу двічі обстріляли околиці Маріуполя

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя в соцмережі. "Ніч в Маріуполі і околицях пройшла спокійно. Вчора супротивник зробив 2 обстріли позицій сил АТО в Широкиному. Обстріл проводилися близько 9.00 та 11.00. При обстрілі було задіяно стрілецьке озброєння: автомат, кулемет, гранатомет", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначають у штабі, постраждалих в результаті обстрілу немає.

Також наголошується, що за минулу добу було зафіксовано польоти 7 БПЛА над населеними пунктами: Широкине, Лебединське, Орловське, Володарське та Гнутово.