У район Широкиного перекинуто тактичну групу чисельністю до 120 терористів

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».

«Продовжується доукомплектування й ротація тактичних груп бойовиків, які ведутьбої за Широкине і в районі Павлополя. У район Широкиного перекинуто тактичну групу терористів чисельністю до 120 осіб», - йдеться в повідомленні.

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При цьому наголошується, що в смузі Донецьке - Фрунзе противник проводить перегрупування своїх сил. Відзначається перекидання партії бронетехніки (в т.ч. три танки) в бік Новотошківки.

Водночас фіксується активне переміщення сил та засобів російсько-терористичних військ з ділянки на ділянку і ведення інтенсивних інженерних робіт на кількох ділянках.