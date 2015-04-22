На Донбасі знайшли нові останки і паспорти загиблих у катастрофі Боїнга 777 - ЗМІ

Крім того, нідерландці знайшли ювелірні прикраси, паспорти, фотографії і речі, що належали пасажирам збитого літака, передає Дзеркало Тижня із посиланням на Newsweek.

Також були знайдені нові уламки самого лайнера "Боїнг 777".

Усі ці матеріали будуть доставлені до Харкова, а звідти переправлені у Нідерланди.

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Пошукові роботи зосереджені за 9 кілометрів від місця падіння літака в районі Петропавлівки.

Зараз вдалося ідентифікувати останки 296 пасажирів із 298. Розслідування причин падіння малайзійського авіалайнера "Боїнг 777" тривають.

Раніше УНІАН повідомляв, що нідерландські експерти повернулися в Україну для відновлення роботи на місці катастрофи МН-17.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року у небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули. Переважна більшість із них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. Літак впав у зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.