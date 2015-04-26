У Волновасі жінка передавала бойовикам інформацію про дислокацію українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

«У місті Волноваха Донецької області спецслужби затримали громадянку України, яка збирала та передавала бойовикам так званої «ДНР» відомості про місця дислокації українських підрозділів», - сказав Мотузяник.

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За його словами, незаконні збройні формування використовували інформацію від зловмисниці для здійснення артилерійських обстрілів позицій наших військових та мирних міст.

При цьому він підкреслив, що в населених пунктах, які межують із зоною проведення АТО обстановка залишається складною через діяльність диверсійно-розвідувальних груп противника.

«Зруйновані та виведені з ладу об’єкти систем життєзабезпечення. Групи українських саперів та ремонтників працюють цілодобово», - додав Мотузяник.