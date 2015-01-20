Під Волновахою піймали екс-міліціонера - коригувальника вогню бойовиків
Поблизу Волновахт оперативна група контррозвідки СБУ затримала громадянина України 1963 р.н. – активного учасника терористичної діяльності на прізвисько «Рім».
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що колишній міліціонер добровільно запропонував свої «послуги» зі збору розвідданих терористам незаконного збройного формування «Оплот» так званої «ДНР».
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На виконання завдань бойовиків «Хасана», «Шельми» і «Наполеона» інформатор під виглядом місцевого жителя спостерігав за пересуванням особового складу та військової техніки сил АТО, а зібрані відомості через зв’язкових передавав бойовикам. Крім того, зловмисник повідомляв артилерійським розрахункам терористів координати позицій ЗСУ, українських блокпостів, пересування цивільного транспорту та мирного населення, особисто коригував вогонь і надавав «звіти» про влучність обстрілів.
Стосовно затриманого тривають оперативно-слідчі дії у рамках ст. 258-3 Кримінального кодексу України.