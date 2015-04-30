Жителям Луганської області заборонили ходити на полювання і пікніки

"Керівник обласної військово-цивільної адміністрації підписав розпорядження про заборону на території області полювання, збирання дров або вихід на пікніки", - повідомляє прес-служба Геннадія Москаля, передає DT.UA.

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За словами Геннадія Москаля, багато жителів не звертають уваги на попередження адміністрації про небезпеку виходити в лісосмуги та на береги водойм уздовж лінії розмежування, хоча ці ділянки можуть бути заміновані. "Вчора в першій половині дня 38-річний житель Луганська, вийшовши в лісосмугу, що неподалік від блокпоста українських силовиків, зачепив розтяжку з гранатою, яка вибухнула. В результаті чоловік отримав важкі осколкові поранення ніг і грудей. Зараз він знаходиться в лікарні, за життя пораненого борються медики", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше Геннадій Москаль заборонив продаж алкоголю військовим у 9 з 12 районів Луганської області, що межують з Росією і окупованими територіями, а також у трьох містах обласного підпорядкування: в Сіверськодонецьку, Лисичанську та Рубіжному.