На Луганщині заборонили продаж алкоголю в населених пунктах на лінії розмежування вогню

Як сказано в повідомленні прес-служби Москаля, відповідне розпорядження, підписане керівником області 29 квітня, набуде чинності з 1 травня і діятиме весь період проведення антитерористичної операції.

Згідно з повідомленням, заборона покликана убезпечити мирних жителів і військовослужбовців від випадків травматизму й загибелі в стані алкогольного сп'яніння.

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Розпорядження стосується населених пунктів трьох районів області, розташованих на лінії зіткнення: Станиці Луганської, Щастя, Кримського, Трьохізбенки, Новотошківки тощо, загалом 21 населеного пункту.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Луганській та Донецькій областях заборонили продавати алкоголь військовим.