За добу в Луганській області поранено 4 військових і мирний житель

Як йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління МВС в Луганській області, о 15.00 з окупованої території мінометний обстріл вівся (5 пострілів) у напрямку села Кримське. В результаті обстрілу осколкові поранення отримала місцева мешканка 1941 року народження. О 16.45 зі сторони смт Слов'яносербськ (окупованого "ЛНР") був здійснений обстріл з АГС (5 пострілів) опорного пункту Збройних сил України у селі Трьохізбенка. В результаті обстрілу осколкові поранення отримали четверо військовослужбовців ЗСУ 1964, 1971, 1990, 1991 років народження.

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