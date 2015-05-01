Азов: Бойовики продовжують обстрілювати Широкине. Є поранені

02:28, 01 травня 2015
Війна
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Терористи знову обстріляли підконтрольну українським військовим частина села Широкино з мінометів і автоматичних гранатометів

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facebook.com/ato.news

Про це повідомляє прес-служба полку МВС Азов.

Бійці Азова повідомляють, що обстріли 30 квітня тривали практично весь день з нетривалими перервами. У боях легкі поранення отримали троє "азовців".

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Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 30 квітня 2015 р.
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