Азов: Бойовики продовжують обстрілювати Широкине. Є поранені
02:28, 01 травня 2015Війна
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Терористи знову обстріляли підконтрольну українським військовим частина села Широкино з мінометів і автоматичних гранатометів
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Бойовики продовжують обстрілювати Широкине / facebook.com/ato.news
Про це повідомляє прес-служба полку МВС Азов.
Бійці Азова повідомляють, що обстріли 30 квітня тривали практично весь день з нетривалими перервами. У боях легкі поранення отримали троє "азовців".
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