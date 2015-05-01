Азов: Бойовики продовжують обстрілювати Широкине. Є поранені

Терористи знову обстріляли підконтрольну українським військовим частина села Широкино з мінометів і автоматичних гранатометів

. Про це повідомляє прес-служба полку МВС Азов. Бійці Азова повідомляють, що обстріли 30 квітня тривали практично весь день з нетривалими перервами. У боях легкі поранення отримали троє "азовців". Читайте такожБойовики відновили обстріли в Широкиному Щойно бойовики знову почали обстріл підконтрольної Україні частини селища Широкине з мінометів та автоматичних гранатоме... Posted by Батальйон спеціального призначення "Азов" - нова сторінка on 30 квітня 2015 р.

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