Москаль: Новотошкивку обстріляли з танків російські регулярні війська

Про це повідомляє прес-служба голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля.

Читайте такожБойовики з важкої артилерії обстріляли сили АТО в Пісках, Широкиному і АвдіївціЯк зазначається в повідомленні, кілька снарядів та мін залетіли в самий центр села біля зруйнованого попередніми обстрілами торгового центру й водонапірної вежі. В кількох багатоповерхових будинках від вибухових хвиль вилетіли вікна й двері. Ще кілька снарядів та мін вибухнули в городах і не завдали серйозних пошкоджень.

«Вогонь із танків вівся з села Жолобок, що за кілька кілометрів від Новотошківки на Бахмутці, - повідомляє Геннадій Москаль. - Це село, яке стоїть за нашим 29-м блокпостом, окуповане російськими регулярними військами, зокрема, там стоять танки з екіпажами з Бурятії. Мінометний вогонь по Новотошківці вівся з лісосмуги, що недалеко від Голубівського (село біля Оріхового, окуповане бойовиками так званої ЛНР)».

За попередніми даними ніхто з мирних мешканців не поранений і не загинув, інформація щодо постраждалих військових з’ясовується, підкреслюється в повідомленні.