Горлівку обстріляли з великокаліберної артилерії: зруйновані шість будинків, є загиблий - ЗМІ

Під час обстрілу Горлівки зруйновано шість будинків, один чоловік загинув, поранено жінку. Про це повідомляє місцеве видання 06242.

У Горлівці, вперше з початку перемир'я, з великокаліберної артилерії були обстріляні густонаселені житлові масиви міста.

У результаті обстрілу є попадання в житлові будинки, зруйновано шість приватних будинків, з них чотири - у Микитівському районі і два в Центрально-Міському.

В результаті обстрілу в Микитівському районі міста загинув чоловік близько 50 років. Жінка, 1963 року народження, за попередніми даними проживає в районі Бессарабки, дістала тяжке осколкове поранення голови і зараз перебуває в реанімації.

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Рятувальники МНС міста ліквідували 7 пожеж.

У місті знеструмлено 18 електропідстанцій. Також у Горлівці після нічного обстрілу сталося займання газопроводу високого тиску.

Як повідомляв УНІАН, вночі в районі Горлівки йшов запеклий бій.

Як повідомив сайт міста Горлівки Донецької області з посиланням на місцевих жителів, з 23-ї години 28 квітня в Горлівці більше не діє договір про припинення вогню: неподалік міста йшов запеклий бій. «Через місто на північно-захід пройшла колона важкого озброєння бойовиків у район автодрому, звідки була проведена серія артилерійських залпів у бік Дзержинська, що знаходиться під контролем українських військових», - йдеться у повідомленні.

Також обстріл з важкого озброєння бойовики вели з центральної частини міста - від оптового ринку (район шахти "Кочегарка") - через весь Центрально-Міський район.